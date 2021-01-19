Показания по делу Шеремета дал белорусский экс-силовик

Убийство Шеремета. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n149205-pokazaniya-po-delu-sheremeta-dal-belorusskiy-eks-silovik.html

Ракурс

Дело Шеремета, которое расследуют уже пять лет, может пополниться новыми подробностями. Бывший сотрудник белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар заявил, что дал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Он рассказал, что дать показания по делу Шеремета после «слива» записей с КГБ Беларуси его пригласила Национальная полиция. Об этом он рассказал в интервью «Радыё Свабода».

Экс-силовик заявил, что следственные действия продолжались три дня, и завершились только 16 января. По его словам, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под круглосуточную охрану.

По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы, — сказал Макар.

Он добавил, что предоставил украинским спецслужбам «гораздо больше информации», чем обнародовал в СМИ. Также он добавил, что не имеет права разглашать свои показания из-за договоренности с украинской стороной.

Я думаю, что расследование дела коренным образом изменится в результате всего этого, и оно будет доведено до конца уже Генеральной прокуратурой Украины. Я убежден, что это преступление будет раскрыто, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийство Павла Шеремета планировали спецслужбы Беларуси еще в 2012 году. Тогда по приказу Александра Лукашенко представители КГБ страны обсуждали возможность устранения политических оппонентов диктатора, а также намеревались показательно использовать взрывчатку против журналиста Шеремета.