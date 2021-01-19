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Ракурс
Кличко на Крещение в -19 возглавил ныряльщиков Киева, скриншот видео

Кличко на Крещение в -19 возглавил ныряльщиков Киева (ВИДЕО)

19 янв 2021, 12:14
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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Крещения из проруби. Мэр столицы погрузился в ледяную воду Днепра в 19 градусов мороза.

Соответсвенное видео Кличко обнародовал сегодня на своей странице в Фейсбук. Сначала на нем показывали красоту заснеженной природы, и вдруг с проруби вынырнул городской голова.

Кличко посоветовал в сильный мороз не нырять без подготовки организма и озвучил природные условия в столице 19 января: 19 градусов мороза и 3 градуса тепла — температура воды.

Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз в заливе возле парка Дружбы народов. С праздником Крещения вас! Берегите себя! — написал Кличко в комментарии под видео.


Напомним, что ранее в Православной церкви Украины развенчали несколько общественных мифов, связанных с Крещением.

В этот день традиционно проходят массовые ныряния в прорубь. Однако в ПЦУ рассказали, что распространенное мнение о давних исторических корнях этой традиций в Украине является ошибочным, поскольку в Украине она получила распространение лишь во второй половине 90-х годов XX в.

Источник: Ракурс


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