Кличко на Крещение в -19 возглавил ныряльщиков Киева, скриншот видео

https://racurs.ua/n149204-klichko-na-kreschenie-v-19-vozglavil-nyryalschikov-kieva-video.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Крещения из проруби. Мэр столицы погрузился в ледяную воду Днепра в 19 градусов мороза.

Соответсвенное видео Кличко обнародовал сегодня на своей странице в Фейсбук. Сначала на нем показывали красоту заснеженной природы, и вдруг с проруби вынырнул городской голова.

Кличко посоветовал в сильный мороз не нырять без подготовки организма и озвучил природные условия в столице 19 января: 19 градусов мороза и 3 градуса тепла — температура воды.

Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз в заливе возле парка Дружбы народов. С праздником Крещения вас! Берегите себя! — написал Кличко в комментарии под видео.

Напомним, что ранее в Православной церкви Украины развенчали несколько общественных мифов, связанных с Крещением.

В этот день традиционно проходят массовые ныряния в прорубь. Однако в ПЦУ рассказали, что распространенное мнение о давних исторических корнях этой традиций в Украине является ошибочным, поскольку в Украине она получила распространение лишь во второй половине 90-х годов XX в.