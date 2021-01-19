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Кличко на Крещение в -19 возглавил ныряльщиков Киева, скриншот видео
Кличко на Крещение в -19 возглавил ныряльщиков Киева (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149204-klichko-na-kreschenie-v-19-vozglavil-nyryalschikov-kieva-video.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Крещения из проруби. Мэр столицы погрузился в ледяную воду Днепра в 19 градусов мороза.
Соответсвенное видео Кличко обнародовал сегодня на своей странице в Фейсбук. Сначала на нем показывали красоту заснеженной природы, и вдруг с проруби вынырнул городской голова.
Кличко посоветовал в сильный мороз не нырять без подготовки организма и озвучил природные условия в столице 19 января: 19 градусов мороза и 3 градуса тепла — температура воды.
Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз в заливе возле парка Дружбы народов. С праздником Крещения вас! Берегите себя! — написал Кличко в комментарии под видео.
Напомним, что ранее в Православной церкви Украины развенчали несколько общественных мифов, связанных с Крещением.
В этот день традиционно проходят массовые ныряния в прорубь. Однако в ПЦУ рассказали, что распространенное мнение о давних исторических корнях этой традиций в Украине является ошибочным, поскольку в Украине она получила распространение лишь во второй половине 90-х годов XX в.
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