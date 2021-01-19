100 нардепов ни разу не выступали в Раде — «молчали» Медведчук и свыше 70 «слуг»

https://racurs.ua/n149203-100-nardepov-ni-razu-ne-vystupali-v-rade-molchali-medvedchuk-i-svyshe-70-slug.html

Ракурс

В Верховной Раде на протяжении 2020 года 100 народных избранников ни разу не выступали во время пленарных заседаний с места или парламентской трибуны.

Об этом 19 января сообщает Комитет избирателей Украины, который проанализировал статистику прошлогодних выступлений депутатов.

100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу за год. Больше всего «молчаливых» депутатов в «Слуге Народа» — 73 человека или каждый четвертый депутат фракции, — отметили в КИУ.

Среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в 2020 году:

Евгений Брагарь (известный выражением о продаже собаки за тарифы и атаками на украинский язык),

Юрий Корявченков (актер «95 квартала» известный по имени Юзик),

Жан Беленюк (украинский спортсмен-борец),

Владимир Тимофийчук (известен тем, что назвал Коломыйский район «Коломойским»),

Святослав Юраш (один из инициаторов создания межфракционного объединения «Ценности, достоинство, семья»).

Также в числе молчаливых депутатов попали ряд сотрудников структур «Студии Квартал 95»: Ольга Руденко (менеджер по маркетингу ООО «Квартал 95»), Александр Кабанов (сценарист «Квартала 95»), Елена Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов «Квартала 95 «).

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 нардепов пророссийской фракции «Оппозиционная платформа За жизнь». Речь идет о Викторе Медведчуке, Сергее и Юлии Левочкиных, Вадиме Столаре, Тарасе Козаке, Сергее Ларине, Юрии Солоде, Александре Фельдмане, Игоре Кисилеве, Дмитрии Исаенко, Виталии Борте и Игоре Абрамовиче.

Еще шесть «молчаливых депутатов» являются внефракционными:

Андрей Деркач (находится под санкции США как российский агент),

Олесь Довгий,

Роман Иванисов (экс-«слуга», обвиненный в изнасиловании),

Муса Магомедове,

Дмитрии Шенцеве,



Евгение Яковенко.

Остальные четыре депутата являются членами групп «За будущее», «Доверие» и фракции ВО «Батькивщина». Среди фракций «Европейская солидарность» и «Голос» нет депутатов, которые не выступали в течение года. Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.