100 нардепів не зронили й слова у Раді — де найбільше “мовчазних” парламентарів

https://racurs.ua/ua/n149203-100-nardepiv-ne-zronyly-y-slova-u-radi-de-naybilshe-movchaznyh-parlamentariv.html

Ракурс

У Верховній Раді впродовж 2020 року 100 народних обранців жодного разу не виступали під час пленарних засідань з місця або парламентської трибуни.

Про це 19 січня інформує Комітет виборців України, який проаналізував статистику торішніх виступів депутатів.

100 народних депутатів не виступили у Верховній Раді жодного разу за рік. Найбільше «мовчазних» депутатів в «Слузі Народу» — 73 особи або кожен четвертий депутат фракції, — зазначили в КВУ.

Серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова впродовж 2020 року:

Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки за тарифи та атаками на українську мову),

Юрій Корявченков (актор «95 кварталу» відомий за псевдом Юзік),

Жан Беленюк (український спортсмен-борець),

Володимир Тимофійчук (відомий тим, що назвав Коломийський район «Коломойським»),

Святослав Юраш (один з ініціаторів створення міжфракційного об'єднання «Цінності, гідність, родина»).

Також серед мовчазних депутатів низка осіб, які працювали в структурах «Студії Квартал 95»: Ольга Руденко (менеджер з маркетингу ТОВ «Квартал 95»), Олександр Кабанов (сценарист «Кварталу 95»), Олена Хоменко (директор з управління цифрових продуктів «Кварталу 95»).

Нульові показники виступів також мають 12 нардепів проросійської фракції «Опозиційна платформа За життя». Йдеться про Віктора Медведчука, Сергія та Юлії Льовочкіних, Вадима Столара, Тараса Козака, Сергія Ларіна, Юрія Солода, Олександра Фельдмана, Ігора Кісільова, Дмитра Ісаєнка, Віталія Борта та Ігора Абрамовича.

Ще шість «мовчазних депутатів» є позафракційними:

Андрій Деркач (перебуває під санкції США як російський агент),

Олесь Довгий,

Роман Іванісов (екс-«слуга», звинувачений у зґвалтуванні),

Муса Магомедов,

Дмитро Шенцев,

Євген Яковенко.



Решта четверо депутатів є членами груп «За майбутнє", «Довіра» та фракції ВО «Батьківщина».

Серед фракцій «Європейська солідарність» та «Голос» немає депутатів, які б не виступали впродовж року. Всього впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.