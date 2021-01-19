Світлові стовпи в Чорноморську. Фото: ria56.ru

https://racurs.ua/ua/n149202-svitlovi-stovpy-z-yavylysya-v-chornomorsku-yavysche-zafiksuvaly-na-foto.html

Ракурс

Світлові стовпи, рідкісне природне явище, спостерігали в Одеській області.

Свідками явища стали жителі Чорноморська, які помітили світлові стовпи ввечері 18 січня. У небі з’явилися вертикальні смуги світла, які тягнуться вгору від висхідного або призахідного сонця. Про це 19 січня повідомляє «Думська».

Як відомо, світловий стовп виникає, коли сонячне світло відбивається від поверхонь найдрібніших крижаних кристалів, що представляють собою крижані пластинки або стрижні з шестикутним перетином, завислих в повітрі. Такі кристали утворюються у високих перистих хмарах, але при низьких температурах подібні кристали також можуть утворюватися і в більш низьких шарах атмосфери. Тому, світлові стовпи частіше спостерігаються в холодну пору року.

При формуванні світового стовпа світло відбивається або від верхньої або нижньої поверхні крижаної пластинки, або від торців або граней крижаного стрижня.

За інформацією синоптиків, в Одеській області було дуже холодно. В Одесі стовпчики термометрів показали до 17° морозу, а в Чорноморську — 16,5°. У Сараті зафіксували аж 21° морозу.

Нагадаємо, у липні у Теплодарі Одеської області місцеві жителі помітили незвичайне природне явище — два Сонця. Так зване помилкове Сонце, по-науковому називається паргелій. Це — яскраві світлові плями з боків від сонця, є окремим випадком сонячних гало-споріднених веселці природних явищ, в результаті яких навколо Сонця утворюється райдужне кільце.