Световые столбы в Черноморске. Фото: ria56.ru

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Световые столбы, редкое природное явление, наблюдали в Одесской области.

Свидетелями явления стали жители Черноморска, которые заметили световые столбы вечером 18 января. В небе появились вертикальные полосы света, которые тянутся вверх от восходящего или заходящего солнца. Об этом 19 января сообщает «Думская».

Как известно, световой столб возникает, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, представляющих собой ледяные пластинки или стержни с шестиугольным сечением, взвешенных в воздухе. Такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, но при низких температурах подобные кристаллы также могут образовываться и в более низких слоях атмосферы. Поэтому, световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года.

При формировании мирового столба свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня.

По информации синоптиков, в Одесской области было очень холодно. В Одессе столбики термометров показали до 17° мороза, а в Черноморске — 16,5°. В Сарате зафиксировали аж 21 ° мороза.

Напомним, в июле в Теплодаре Одесской области местные жители заметили необычное природное явление — два Солнца. Так называемое ложное солнце, по-научному называется паргелий. Это — яркие световые пятна по бокам от солнца, является частным случаем солнечных гало-родственных радуге природных явлений, в результате которых вокруг Солнца образуется радужное кольцо.