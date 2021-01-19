Тариф на газ. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149201-tarif-na-gaz-snizili-na-30-no-ne-dlya-vseh-perechen.html

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Тариф на газ снизила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Под снижение цен на распределение газа подпали 14 компаний.

Для них цена за распределение газа составляет 1,79 грн за кубометр. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

По его словам, регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение достигнет 30%.

Установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаков для всех. НКРЕКП определило высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже.

Тарифы снижены для следующих компаний:

«Гадячгаз»;

«Закарпатгаз»;

«Ивано-Франковскгаз»;

«Коростышевгаз»;

«Лубныгаз»;

«Мелитопольгаз»;

«Николаевгаз»;

«Полтавагаз»;

«Тернопольгаз»;

«Тысменицагаз»;

«Уманьгаз»;

«Харьковгаз»;

«Черновцыгаз»;

«Газовик».

Соответствующее решение приняли с целью недопущения социальной напряженности среди населения. В ближайшее время в парламент также будет внесена инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех, обещает Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что снижение цены на газ для населения в Украине представители власти обсуждают с Международным валютным фондом. Правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» проводят активные консультации с миссией МВФ относительно мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров.