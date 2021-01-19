«Укрзализныця» поднимет цены на билеты — Криклий раскрыл детали

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Билеты «Укрзализныци» подорожают в 2021 году на 20% - министр инфраструктуры Владислав Криклий официально подтвердил информацию о поэтапном повышении цены на проезд в пассажирских поездах. Чиновник также рассказал, как сэкономить на покупке проездных билетов.

Об этом министр инфраструктуры заявил во время эфира на канале «1+1».

По его словам, из-за того, что индексация не проводилась два года подряд, цены на билеты сейчас являются убыточными для «Укрзализныци».

Индексация планировалась в 2020 году. Но действовали различные коронавирусные ограничения. В частности, свыше трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла, — сообщил министр.

Криклий также посоветовал гражданам покупать билеты заранее. Тогда, по его словам, на билетах можно сэкономить до 40%.

В декабре 2020 года «Укрзализныця» утвердила график повышения стоимости билетов на пассажирские поезда на 2021 год. Доходы от пассажирских перевозок в этом году прогнозируются в размере 7,7 млрд грн.

Напомним, ранее Криклий рассказал, что «Укрзализныця» вместе с Visa и Middleware запустила первый собственный чат-бот, который не только предоставляет справочную информацию и обратную связь, но и наделен функциями продажи / возврата билетов, заказа питания и других дополнительных опций.