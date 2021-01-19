“Укрзалізниця” підніме ціни на квитки — Криклій розкрив деталі

https://racurs.ua/ua/n149200-ukrzaliznycya-pidnime-ciny-na-kvytky-krykliy-rozkryv-detali.html

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Квитки «Укрзалізниці» подорожчають цьогоріч на 20% - міністр інфраструктури Владислав Криклій офіційно підтвердив інформацію про поетапне підвищення ціни на проїзд у пасажирських поїздах. Чиновник також розповів, як заощадити на купівлі проїзних квитків.

Про це міністр інфраструктури заявив під час ефіру на каналі «1+1».

За його словами, через те, що індексація не проводилася два роки поспіль, ціни на квитки нині є збитковими для «Укрзалізниці».

Індексація планувалася у 2020 році. Але діяли різні коронавірусні обмеження. Зокрема, більше трьох місяців пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу, — повідомив міністр.

Криклій також порадив громадянам купувати квитки завчасно. Тоді, за його словами, на квитках можна заощадити до 40%.

У грудні 2020 року «Укрзалізниця» затвердила графік підвищення вартості квитків на пасажирські поїзди на 2021 рік. Доходи від пасажирських перевезень цьогоріч прогнозуються в розмірі 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Криклій розповів, що «Укрзалізниця» разом із Visa та Middleware запустила перший власний чат-бот, який не лише надає довідкову інформацію та зворотний зв’язок, а й наділений функціями продажу/повернення квитків, замовлення харчування та інших додаткових опцій.