Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 637 осіб, у тому числі у 16 дітей та 14 медиків. Всього підтверджено 123 тис. 634 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 72 тис. 335 активних хворих.

За добу померли 16 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 211 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

361 жінка віком від 18 до 94 років;

260 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;

11 дівчаток від чотирьох місяців до 16 років і п’ять хлопчиків від трьох місяців до 15 років.

До лікарень за добу госпіталізували 39 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 135;

Дніпровському районі —109;

Деснянському районі — 77.

Одужали за минулу добу 1 тис. 15 людей. Всього коронавірус подолали 49 тис. 88 мешканців Києва.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус погіршив рівень смертності в Україні — дані демографічної статистики за листопад 2020 року вказують на 16 тис. смертей більше у порівнянні з листопадом 2019 року.