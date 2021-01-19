Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 637 человек, в том числе у 16 ​​детей и 14 медиков. Всего подтверждено 123 тыс. 634 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 72 тыс. 335 активных больных.

За сутки умерли 16 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 211 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

361 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

260 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

11 девочек от четырех месяцев до 16 лет и пять мальчиков от трех месяцев до 15 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 39 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 135;

Днепровском районе −109;

Деснянском районе — 77.

Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 15 человек. Всего коронавирус преодолели 49 тыс. 88 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус ухудшил уровень смертности в Украине — данные демографической статистики по ноябрь 2020 года указывают на 16 тыс. смертей больше по сравнению с ноябрем 2019 года.