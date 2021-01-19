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Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 15 человек. Всего коронавирус преодолели 49 тыс. 88 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве. Фото: Istock
От коронавируса в Киеве выздоровели более 1 тыс. больных (КАРТА)https://racurs.ua/n149199-ot-koronavirusa-v-kieve-vyzdoroveli-bolee-1-tys-bolnyh-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 637 человек, в том числе у 16 детей и 14 медиков. Всего подтверждено 123 тыс. 634 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 72 тыс. 335 активных больных.
За сутки умерли 16 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 211 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За сутки в Киеве заболели:
- 361 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;
- 260 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 11 девочек от четырех месяцев до 16 лет и пять мальчиков от трех месяцев до 15 лет.
В больницы за сутки госпитализировали 39 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:
- Дарницком районе — 135;
- Днепровском районе −109;
- Деснянском районе — 77.
Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 15 человек. Всего коронавирус преодолели 49 тыс. 88 жителей Киева.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус ухудшил уровень смертности в Украине — данные демографической статистики по ноябрь 2020 года указывают на 16 тыс. смертей больше по сравнению с ноябрем 2019 года.
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