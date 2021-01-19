Тариф на газ. Фото: Istock

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Тариф на газ знизила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Під зниження цін на розподіл газу підпали 14 компаній.

Для них ціна розподілу газу складає 1,79 грн за кубометр. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram.

За його словами, регулятор підтримав спільне рішення, напрацьоване урядом, народними депутатами та профільним комітетом Верховної Ради. Таким чином максимальне зниження тарифу на розподіл становитиме до 30%.

Встановлення граничного тарифу на рівні 1,79 грн не означає, що він буде однаковий для всіх. НКРЕКП визначило найвищу межу тарифу, проте для десятків компаній ця сума буде нижчою.

Тарифи знижені для таких компаній:

«Гадячгаз»;

«Закарпатгаз»;

«Івано-Франківськгаз»;

«Коростишівгаз»;

«Лубнигаз»;

«Мелітопольгаз»;

«Миколаївгаз»;

«Полтавагаз»;

«Тернопільгаз»;

«Тисменицягаз»;

«Уманьгаз»;

«Харківгаз»;

«Чернівцігаз»;

«Газовик».

Відповідне рішення ухвалили з метою недопущення соціальної напруги серед населення. Найближчим часом у парламент також буде подана ініціатива, яка має зменшити розрив у тарифах між різними газорозподільчими компаніями та встановлюватиме справедливий тариф на розподіл газу для всіх, обіцяє Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зниження ціни на газ для населення в Україні представники влади обговорюють з Міжнародним валютним фондом. Уряд України та НАК «Нафтогаз України» провадять активні консультації з місією МВФ щодо заходів державного регулювання на газовому ринку й упевнені в успіху цих переговорів.