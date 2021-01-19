Кличко на Водохреще у -19 очолив ватагу пірнальників Києва, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n149204-klychko-na-vodohresche-u-19-ocholyv-vatagu-pirnalnykiv-kyieva-video.html

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Мер Києва Віталій Кличко привітав українців зі святом Водохреща з ополонки. Міський голова столиці занурився у крижану воду Дніпра у 19 градусів морозу.

Відповідне відео Кличко оприлюднив сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук. Спочатку на ньому показували красу засніженої природи, аж раптом із ополонки випірнув міський голова.

Кличко порадив в сильний мороз не пірнати без підготовки організму і озвучив природні умови в столиці 19 січня: 19 градусів морозу і +3 градуси — температура води.

Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу — в затоці біля парку Дружби народів. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе! — написав Кличко у коментарі під відео.



Нагадаємо, що раніше в Православній церкві України розвінчали декілька суспільних міфів, пов’язаних із Водохрещем. Цього дня традиційно відбуваються масові пірнання в ополонку. Однак в ПЦУ розповіли, що поширена думка про давні історичні корені цієї традицій в Україні є хибною, оскільки в Україні вона набула поширення лише в другій половині 90-х років XX ст.