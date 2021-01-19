Тупицкий получил подозрение за «поход на работу»

https://racurs.ua/n149214-tupickiy-poluchil-podozrenie-za-pohod-na-rabotu.html

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Главе Конституционного суда Александру Тупицкому следователи Держбюро расследований 19 января объявили о подозрении.

Судью подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) УК Украины.

Тупицкий, по версии ГБР, препятствует расследованию другого уголовного производства, в котором он является подозреваемым, поскольку продолжает прибывать на рабочее место и «препятствовать установлению истины», «предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя».

В сообщении ГБР говорится, что председатель КСУ после вручения уведомления о подозрении «имитирует ее невручение» и «невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место».

В официозе ГБР сетуют на то, что Конституционный суд «преобразовано в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя КСУ, связанные с его участием в уголовном производстве».

В ГБР уверяют, что судья потерял право выполнять обязанности, поэтому он не имеет права находиться в помещении КСУ.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерениях распустить действующий состав Конституционного суда и уволить Тупицкого из-за скандального решения по поводу антикоррупционного законодательства.

В конце 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого на два месяца от занимаемой должности — на время проведения расследования по другим производствам.

В КСУ указ Зеленского назвали юридически ничтожным и отметили, что суд продолжает работать в штатном режиме.

Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

Сегодня председатель КСУ вызвал полицию, поскольку государственная охрана не пропустила его в помещение суда.