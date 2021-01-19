Оккупанты привели на переговоры в ТКГ “лидеров мнений»

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Заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы состоялось 19 января в режиме видеоконференции. К этим переговорам страна-агрессор привлекла так называемых «экспертов» и «лидеров мнений» с оккупированных территорий.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, называющие приглашенных «общественными деятелями», которые должны были выступать в качестве экспертов по актуальным вопросам повестки дня.

В то же время не уточняется, кто эти «общественные деятели», а также сколько их. Марионетки Кремля в ЛНР заявили, что украинская сторона возмутилась из-за присутствия таких «экспертов».

Украинскую делегацию в политической подгруппе ТКГ представляет глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Украинская делегация обнародовала повестку дня сегодняшних переговоров:

обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;

обмен взаимно удерживаемыми лицами;

разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести;

очередной этап обсуждения «Плана совместных шагов», предложенного украинской стороной.



Одним из принципиальных вопросов работы гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ «Счастье», — отметили в Киеве.

Также глава гуманитарной подгруппы. нардеп Галина Третьякова предложила российской стороне разблокировать процесс обмена. Кроме этого, во вторник стороны обсуждали дорожную карту выполнения минских соглашений.