Окупанти привели на переговори в ТКГ “лідерів думок”

https://racurs.ua/ua/n149213-okupanty-pryvely-na-peregovory-v-tkg-lideriv-dumok.html

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Засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи відбулося 19 січня в режимі відеоконференції. До цих переговорів країна-агресор залучила так званих «експертів» та «лідерів думок» з окупованих територій.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, які називають запрошених «громадськими діячами», котрі мали виступати як експерти з актуальних питань порядку денного.

В той же час не уточнюється, хто ці «громадські діячі» та їхня чисельність. Маріонетки Кремля в ЛНР заявили, що українська сторона обурилася присутністю таких «експертів».

Українську делегацію в політичній підгрупі ТКГ представляє очільник комітету Верховної ради з питань правової політики, нардеп Андрій Костін, журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а також юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Українська делегація оприлюднила порядок денний сьогоднішніх перемовин:

забезпечення пересування громадян України через КПВВ;

обмін взаємно утримуваними особами;

опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти;

черговий етап обговорення «Плану спільних кроків», запропонованого українською стороною.



Одним з принципових питань роботи гуманітарної підгрупи залишається визначення точок розвороту автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ «Щастя», — зазначили в Києві.

Також керівник гуманітарної підгрупи нардеп Галина Третьякова запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну. Окрім цього, у вівторок сторони обговорювали дорожню карту виконання мінських угод.