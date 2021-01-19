Заборонити проїдати гроші МВФ хочуть у Мінфіні. Фото: Главком

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Співпрацю з Міжнародним валютним фондом планують змінити у Кабінеті міністрів України.

У Міністерстві фінансів вважають, що пряме фінансування держбюджету Міжнародним валютним фондом має припинитися до 2023 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю австрійському виданню Der Standard, передає прес-служба відомства.

Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень, — наголосив міністр.

Марченко наголосив, що наразі МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. Однак українська влада хоче, щоб фонд виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.

Він зазначив, що Україна все ще залежить від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з Євросоюзом і Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками.

У Мінфіні зазначили, що Міжнародний валютний фонд важливий як інституційний кредитор, а не через суми грошей, які він надає. При цьому у відомстві погоджуються, що Україна на поточному етапі розвитку потребує допомоги МВФ.

Нагадаємо, уряд України і НАК «Нафтогаз України» провадять активні консультації з місією МВФ щодо заходів державного регулювання на газовому ринку й упевнені в успіху цих переговорів.