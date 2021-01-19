Запретить проедать деньги МВФ хотят в Минфине. Фото: Главком

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Сотрудничество с Международным валютным фондом планируют изменить в Кабинете министров Украины.

В Министерстве финансов считают, что прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью австрийскому изданию Der Standard, передает пресс-служба ведомства.

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований, — подчеркнул министр.

Марченко подчеркнул, что сейчас МВФ дает деньги напрямую в бюджет для финансирования дефицита. Однако украинская власть хочет, чтобы фонд выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Он отметил, что Украина все еще зависит от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам.

В Минфине отметили, что Международный валютный фонд важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которые он предоставляет. При этом в ведомстве соглашаются, что Украина на текущем этапе развития нуждается в помощи МВФ.

Напомним, правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» проводят активные консультации с миссией МВФ относительно мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров.