Вулкан Мерапи “бушует” в Индонезии

https://racurs.ua/n149211-vulkan-merapi-bushuet-v-indonezii-video.html

Ракурс

Вулкан Мерапи проснулся на индонезийском острове Ява. 17 января он начал извергать лаву — дым и пепел поднялись на 500 м над его кратером. Всего за шесть часов было зарегистрировано 36 извержений лавы, потоки которой растянулись на полтора километра.

В центре исследований геологических катастроф (PVMBG) заявили, что новое горячее облако зафиксировано на сейсмограмме 19 января в 2.27 по местному времени. Длительность извержения составила 209 сек, пишет CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии, отмечается высокой активностью. Власти не планируют возвращать в район вулкана жителей, которые были эвакуированы накануне. Также местных жителей просят не приближаться к вулкану. Сейчас в регионе объявлен «оранжевый» статус тревоги.

Напомним, последнее мощное извержение этого вулкана произошло в июне 2020 года. Тогда за два дня он покрыл пеплом всю прилегающую территорию. Мерапи считается наиболее активным вулканом в Индонезии. В целом регион имеет наибольшее количество исторически активных вулканов в мире — 78.