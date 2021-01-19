Вулкан Мерапі вирує в Індонезії

https://racurs.ua/ua/n149211-vulkan-merapi-vyruie-v-indoneziyi-video.html

Ракурс

Вулкан Мерапі прокинувся на індонезійському острові Ява. 17 січня він почав викидати лаву — дим і попіл піднялися на 500 м над його кратером. Всього за шість годин було зареєстровано 36 вивержень лави, потоки якої розтягнулися на півтора кілометра.

У центрі досліджень геологічних катастроф (PVMBG) заявили, що нова хмара попелу зафіксована на сейсмограмі 19 січня в 2.27 за місцевим часом. Тривалість виверження склала 209 сек, пише CNN Indonesia.

Вулкан Мерапі, розташований на острові Ява в Індонезії, відзначається високою активністю. Тому влада не планує повертати в район його дії мешканців, яких евакуювали напередодні. Також місцевих жителів просять не наближатися до вулкану. Зараз в регіоні оголошено «помаранчевий» статус тривоги.

Нагадаємо, останнє потужне виверження цього вулкана відбулося торік у червні. Тоді за два дні він покрив попелом всю прилеглу територію. Мерапі вважається найбільш активним вулканом в Індонезії. Загалом регіон має найбільшу кількість історично активних вулканів у світі — 78.