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Ракурс
Пункт тестування. Фото: Istock

Безкоштовний тест на коронавірус можна зробити у спеціальних пунктах (КАРТА)

19 січ 2021, 13:24
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Безкоштовний тест на коронавірус можна зробити у спеціальних пунктах, які Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) відбило у відповідній інтерактивній карті.

Всього в Україні діє 2 тис. 373 пункти тестування, що верифіковані у МОЗ. Подивитися місцезнаходження актуальних пунктів для тестування можна на офіційному сайті Міністерства.

Карта пунктів безкоштовного тестування. Скріншот: МОЗ

Як повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов, будь-яка людина, у якої є будь-які симптоми респіраторного захворювання, може здати відповідний тест абсолютно безкоштовно у цих пунктах.


Окрім того, це стосується всіх громадян, які мали контакт із захворілою людиною — так само, будь ласка, тестуйтеся, — заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус погіршив рівень смертності в Україні — дані демографічної статистики за листопад 2020 року вказують на 16 тис. смертей більше у порівнянні з листопадом 2019 року.

Джерело: Ракурс


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