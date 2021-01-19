Дівчинка із сивим волоссям народилася у Бразилії. Фото: dailymail

https://racurs.ua/ua/n149209-divchynka-iz-syvym-volossyam-narodylasya-u-brazyliyi-cherez-genetychnu-hvorobu-foto.html

Ракурс

Дівчинка народилася в Бразилії з сивим волоссям через рідкісну генетичну хворобу.

У доньки 43-річної Талули Юзеф Азіз Віейра від народження було двоколірне волосся: серед чорного волосся, що покриває більшу частину голови, було й сиве пасмо. Причина такої зовнішності пієбалдизм або частковий альбінізм — рідкісної генетичної особливості, пов’язаної з нестачею клітин шкіри, які виробляють пігмент меланін. Пієбалдизм передається у спадок і був у матері, бабусі, тітки і двоюрідних сестер дівчинки. Про це повідомляє Daily Mail.

Матір дитини вже навчила дворічну доньку не соромитися незвичайної зовнішності, бо сама в юності соромилася свого сивого пасма. Приховувати біле волосся вона переслала вже після досягнення двадцятирічного віку. Жінка хоче, щоб її дитина пишалася своєю особливістю.

Сумно, що людям доводиться приховувати себе. Нам не потрібно бути однаковими, щоб бути красивими, — вважає вона.

Нагадаємо, генетики зі Швеції і Німеччини встановили, що тяжкий перебіг хвороби COVID-19 можуть провокувати гени неандертальців. Виявилося, що ланцюжок ДНК, який мешканці Землі успадкували від неандертальців, втричі збільшує ризик появи ускладнень.