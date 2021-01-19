Девочка с седыми волосами родилась в Бразилии. Фото: dailymail

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Девочка родилась в Бразилии с седыми волосами из-за редкой генетической болезни.

У дочери 43-летней Талулы Юзеф Азиз Виейра от рождения были двухцветные волосы: среди черных волос, покрывающих большую часть головы, была и седая прядь. Причина такой внешности пиебалдизм или частичный альбинизм — редкая генетическая особенность, связанной с недостатком клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин. Пиебалдизм передается по наследству и был у матери, бабушки, тети и двоюродных сестер девочки. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать ребенка уже научила двухлетнюю дочь не стесняться необычной внешности, потому что сама в юности стеснялась своей седой пряди. Скрывать белые волосы она переслала уже по достижении двадцатилетнего возраста. Женщина хочет, чтобы ее ребенок гордился своей особенностью.

Печально, что людям приходится скрывать себя. Нам не нужно быть одинаковыми, чтобы быть красивыми, — считает она.

Напомним, генетики из Швеции и Германии установили, что тяжелое течение болезни COVID-19 могут провоцировать гены неандертальцев. Оказалось, что цепочка ДНК, который жители Земли унаследовали от неандертальцев, втрое увеличивает риск появления осложнений.