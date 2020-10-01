Часть генов неандертальцев есть у современных людей, фото: zahav.elementy.ru

https://racurs.ua/n144574-geny-neandertalcev-vliyaut-na-tyajest-koronavirusnoy-bolezni-uchenye.html

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Тяжелое течение болезни COVID-19 могут провоцировать гены неандертальцев. Такую взаимосвязь обнаружили генетики из Швеции и Германии.

Согласно исследованиям, цепочка ДНК, которую жители Земли унаследовали от неандертальцев, втрое увеличивает риск появления осложнений. Об этом пишет The Guardian.

Когда ученые сравнили ДНК тяжелых пациентов, которые подхватили коронавирус, с генетическим кодом неандертальцев и другого вымершего подвида — денисовцев, то увидели сходство. Оказалось, что участок генома, повышающего возможность серьезных осложнений, очень похож на генетический код неандертальца.

Я чуть не упал со стула, потому что сегмент ДНК был идентичным, как и в геноме неандертальца, — сказал учений с Каролинского института в Стокгольме Хуго Зеберг.

Стоит отметить, что элементы генома неандертальцев имеют 16% европейцев и половина жителей Южной Азии. По словам ученого, некоторые гены повышают чувствительность к боли, а другие снижают риск выкидыша — это обоюдоострый меч. При этом ученые говорят, что не знают, какой из генов влияет при коронавирусе.

Ученые предполагают, что геном неандертальцев сохранился у современных людей, так как влиял на борьбу с инфекциями.

Напомним, что ученые Вестминстерского университета в Великобритании установили, что при тяжелом течении COVID-19 у человека может возникнуть миокардит — большое воспаление сердечной мышцы (миокарда). Инфекция может поражать сердце людей без сердечно-сосудистых заболеваний.