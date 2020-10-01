Частина генів неандертальців трапляється у сучасних людей, фото: zahav.elementy.ru

https://racurs.ua/ua/n144574-geny-neandertalciv-vplyvaut-na-perebig-koronavirusu-vcheni.html

Ракурс

Тяжкий перебіг хвороби COVID-19 можуть провокувати гени неандертальців. Такий взаємозв'язок виявили генетики зі Швеції і Німеччини.

Згідно з дослідженнями, ланцюжок ДНК, який мешканці Землі успадкували від неандертальців, втричі збільшує ризик появи ускладнень. Про це пише The Guardian.

Коли вчені порівняли ДНК найважчих пацієнтів, які підхопили коронавірус, з генетичним кодом неандертальців та іншого вимерлого підвиду — денисівців, то побачили схожість. Виявилося, що ділянка геному, що підвищує можливість серйозних ускладнень, дуже схожа на генетичний код неандертальця.

Я ледь не впав зі стільця, тому що сегмент ДНК був ідентичним, як і в геномі неандертальця, — сказав Хуго Зеберг з Каролінського інституту в Стокгольмі.

Варто зауважити, що елементи геному неандертальців мають 16% європейців і половина жителів Південної Азії. За словами науковця, деякі гени підвищують чутливість до болю, а інші знижують ризик викидня — це двосічний меч. При цьому науковці кажуть, що не знають, який з цих генів має вплив при коронавірусі.

За припущенням вчених, геном неандертальців зберігся у сучасних людей, бо впливав на боротьбу з інфекціями.

Нагадаємо, що науковці Вестмінстерського університету у Великій Британії встановили, що при тяжкому перебігу COVID-19 у людини може виникнути міокардит — велике запалення серцевого м’яза (міокарда). Інфекція може вражати серце людей без серцево-судинних захворювань.