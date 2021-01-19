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Пункт тестирования. Фото: Istock

Бесплатный тест на коронавирус можно сделать в специальных пунктах (КАРТА)

19 янв 2021, 13:24
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Бесплатный тест на коронавирус можно сделать в специальных пунктах, которые Миздрав отразил в соответствующей интерактивной карте.

Всего в Украине действует 2 тыс. 373 пункта тестирования, которые верифицированы в Минздраве. Посмотреть местонахождение актуальных пунктов для тестирования можно на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Карта пунктов бесплатного тестирования на коронавирус. Скриншот: Минздрав

Как сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, любой человек, у которого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, может сдать соответствующий тест совершенно бесплатно в этих пунктах.


Кроме того, это касается всех граждан, которые имели контакт с заболевшим человеком — так же, пожалуйста, тестируйтесь, — заявил Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус ухудшил уровень смертности в Украине — данные демографической статистики по ноябрь 2020 года указывают на 16 тыс. смертей больше по сравнению с ноябрем 2019 года.

Источник: Ракурс


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