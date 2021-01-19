Американцы накормили голодных российских космонавтов

МКС. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n149215-amerikancy-nakormili-golodnyh-rossiyskih-kosmonavtov.html

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Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) накормили едой российских коллег, оставшихся без припасов.

Российские космонавты получили 13 контейнеров с полноценными рационами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Получили от американской стороны, точное количество пока не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания, — заявил космонавт Сергей Рыжиков.

Сообщается, что необходимость обеспечения российских космонавтов едой возникла из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с декабря 2020 года на февраль 2021 года из-за необходимости проведения дополнительных проверок корабля.

В связи с переносом запуска корабля российская сторона попросила США доставить на МКС российские продукты на своем корабле, но в NASA предложили использовать имеющиеся в американском сегменте запасы пищи. Американская еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе.

Отметим, что сначала запуск корабля «Прогресс МС-16» с грузами для МКС, включая новогодние подарки для российских космонавтов, был запланирован на 11 декабря, но в итоге его перенесли на 15 февраля. Среди прочего корабль может доставить на орбиту запасы кислорода и оборудование для устранения утечки воздуха в российском сегменте МКС. Также на корабле на МКС отправят новогодние подарки для российских космонавтов.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также японский астронавт Соити Ногути.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Международной космической станции вышел из строя один из туалетов. Поломка произошла в российской части станции. Другой рабочий туалет находится в американской части МКС. Выход из строя санитарного устройства в центре назвали «очень плохой ситуацией». По предположению специалистов, в туалете мог образоваться пузырь.