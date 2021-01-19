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Ракурс
Землетрус. Фото: Istock

Потужний землетрус в Аргентині зчинив паніку (ВІДЕО)

19 січ 2021, 14:50
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Потужний землетрус магнітудою 6,4 прогримів на заході Аргентини. Епіцентр землетрусу розташовувався у 29 км від міста Посіто, що у провінції Сан-Хуан.

Джерело сейсмічної активності залягало на глибині усього 20 км. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що перші поштовхи земної кори були зафіксовані о 2.46 за Гринвічем. Землетрус послугував причиною масового відключення електроенергії у всій провінції, а також вмиканням сигналізацій автомобілів та будинків. Через природне явище люди були вимушені у паніці покидати свої домівки.


Через 20 хвилин після першого потужного поштовху почали відбуватися так звані «афтершоки» — відголоски землетрусу. Зауважимо, що афтершоки донеслися навіть до Кордови та Буенос-Айреса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що землетрус в Індонезії поховав понад півсотні людей — у провінції Західний Сулавесі щонайменше 56 осіб загинуло внаслідок серії землетрусів. За даними Національного агентства країни з пом’якшення наслідків стихійних лих, кількість поранених становить 826 осіб. У постраждалому регіоні вже відновлено роботу електромереж та функціонування головної дороги, яка зазнала пошкоджень у серії підземних поштовхів.

Джерело: Ракурс


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