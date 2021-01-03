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Ракурс
Аляска. Фото: Istock

Мощное землетрясение на Аляске попало на видео

3 янв 2021, 19:33
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Землетрясение на Аляске магнитудой 6,1 зафиксировано сегодня, 3 января. Сейсмическое событие произошло в 12.38 по Гринвичу.

Сильный подземный толчок произошел в 235 км от города Адака. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Население жилого массива составляет около 300 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км. В целом население этого региона проживает в сооружениях, устойчивых к сотрясениям земной коры, поскольку в этом регионе они являются частым явлением.

Накануне землетрясения предупреждения выпущено не было. Сообщений о пострадавших и повреждениях, вызванных землетрясением, также не поступало.


Острова, расположенные в юго-западной части Аляски, относятся к сейсмически активной области, известной как Огненное кольцо, которая регулярно подвергается сильным землетрясениям и извержениям вулканов, поэтому для местных жителей такое сильное землетрясение показалось «обычным».

Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 30 декабря. Страну всколыхнули сразу три землетрясения, которые последовали за вчерашними сейсмическими толчками. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.

Источник: Ракурс


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