Мощное землетрясение на Аляске попало на видео

Аляска. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148580-moschnoe-zemletryasenie-na-alyaske-popalo-na-video.html

Ракурс

Землетрясение на Аляске магнитудой 6,1 зафиксировано сегодня, 3 января. Сейсмическое событие произошло в 12.38 по Гринвичу.

Сильный подземный толчок произошел в 235 км от города Адака. Об этом сообщает Геологическая служба США.





Население жилого массива составляет около 300 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км. В целом население этого региона проживает в сооружениях, устойчивых к сотрясениям земной коры, поскольку в этом регионе они являются частым явлением.

Накануне землетрясения предупреждения выпущено не было. Сообщений о пострадавших и повреждениях, вызванных землетрясением, также не поступало.





Острова, расположенные в юго-западной части Аляски, относятся к сейсмически активной области, известной как Огненное кольцо, которая регулярно подвергается сильным землетрясениям и извержениям вулканов, поэтому для местных жителей такое сильное землетрясение показалось «обычным».

Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 30 декабря. Страну всколыхнули сразу три землетрясения, которые последовали за вчерашними сейсмическими толчками. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.