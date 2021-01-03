Герцоги. Фото: BAZAAR

https://racurs.ua/n148579-megan-markl-i-princ-garri-vozvraschautsya-v-velikobritaniu-v-chem-prichina.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, вернутся в Великобританию летом 2021 года. Королевские особы должны стать посетителями сразу трех важных мероприятий.

Королевскую пару ожидает напряженное общение с герцогами Кембриджскими — Уильямом и Кейт. Об этом рассказал королевский эксперт и писатель Фил Дампир в интервью The Sun.

Отметим, что 21 апреля королева Елизавета II отпразднует свой юбилей — королеве исполнится 95 лет. Официальное празднование дня рождения монарха традиционно проходит во вторую субботу июня. 10 июня 2021 года герцогу Эдинбургскому, дедушке принца Гарри и мужу королевы, исполнится 100 лет. Также 29 мая в Гааге стартуют Invictus Games.

Принц Уильям и принц Гарри должны принять участие в открытии монумента, посвященного 60-летию принцессы Дианы — матери герцогов. Статуя будет установлена в саду Кенсингтонского дворца в ее день рождения, 1 июля. Этот монумент был заказан принцами еще в 2017 году в честь матери.

Эксперт отметил, что несмотря на совместный проект монумента для матери, Гарри и Меган все еще почти не разговаривают с Уильямом и Кейт, потому их ждет неудобная встреча.

Я думаю, что они выступят единым фронтом при открытии статуи Диане и на праздновании дня рождения королевы, но за кулисами будет напряженная атмосфера. Вероятно, состоится демонстрация королевского единства. Королева — прагматичная, и всегда делает все возможное для разрешения разногласий, — считает Дампир.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри выпустили свой первый подкаст на платформе Spotify. Они вместе со знаменитостями и активистами рассуждали о 2020 годе. Вместе с монаршими особами на подкасте выступили певец сэр Элтон Джон, актер Джеймс Корден, писатель Мэтт Хейга и теннисистка Наоми Осака.