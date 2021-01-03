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Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращение для каждого региона Украины, а также для Крыма. В них президент креативно подошел
к поздравлению каждой области, вспомнив их исторические особенности.
Зеленский. Фото: Украинская правда
Зеленский пожелал волынянам «быть как Монатик» в новогоднем поздравлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n148578-zelenskiy-pojelal-volynyanam-byt-kak-monatik-v-novogodnem-pozdravlenii-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, пожелал жителям Волынской области быть такими, как украинский певец Дмитрий Монатик.
Президент также креативно подошел к поздравлению, и пожелал волынянам счастье, которое было бы безграничным как озеро Свитязь. Поздравление опубликовали на странице Волынской областной государственной администрации в Facebook.
Желаю вам крепкого, как будто стены замка Любарта здоровья. Безграничного, будто озеро Свитязь, счастья и драйвового, будто ваш земляк Монатик, заряда на целый год, — пожелал Зеленский.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращение для каждого региона Украины, а также для Крыма. В них президент креативно подошел
к поздравлению каждой области, вспомнив их исторические особенности.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднюю ночь в обществе детей обратился к гражданам. Глава государства поздравил украинцев с новым 2021 годом и упомянул в обращении о нескольких ключевых направлений развития страны. Среди них было прекращение огня на Донбассе.
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