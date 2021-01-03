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Ракурс
Зеленский. Фото: Украинская правда

Зеленский пожелал волынянам «быть как Монатик» в новогоднем поздравлении (ВИДЕО)

3 янв 2021, 18:17
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Владимир Зеленский, президент Украины, пожелал жителям Волынской области быть такими, как украинский певец Дмитрий Монатик.

Президент также креативно подошел к поздравлению, и пожелал волынянам счастье, которое было бы безграничным как озеро Свитязь. Поздравление опубликовали на странице Волынской областной государственной администрации в Facebook.

Желаю вам крепкого, как будто стены замка Любарта здоровья. Безграничного, будто озеро Свитязь, счастья и драйвового, будто ваш земляк Монатик, заряда на целый год, — пожелал Зеленский.


Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращение для каждого региона Украины, а также для Крыма. В них президент креативно подошел к поздравлению каждой области, вспомнив их исторические особенности.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднюю ночь в обществе детей обратился к гражданам. Глава государства поздравил украинцев с новым 2021 годом и упомянул в обращении о нескольких ключевых направлений развития страны. Среди них было прекращение огня на Донбассе.

Источник: Ракурс


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