ОРДЛО телепортувалися в Сомалі — як живе окупований Донбас, розповіли в ТКГ

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Як живе окупований Донбас, розповів журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський. Він зазначив, що підтримує контакти та моніторить ситуацію в ОРДЛО через знайомих та інші джерела.

Я б не сказав, що це «телепорт» в 1990-ті. Те було досить світлий час в порівнянні з тим, що зараз відбувається на Донбасі. Тому що в 1990-х, було розуміння, що це важкий, але перехідний період. Тоді світилася надія, — розповів Казанський в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, тоді мешканці Донбасу знали, що після переходу від радянської економіки на ринкову «все запрацює" і рівень життя зросте.

А на Донбасі стався телепорт в якусь найпохмурішу Африку — Сомалі або Судан. І найближчим часом немає виходу з ситуації, що склалася. За всіма відчуттями, їхні зарплати в 200 дол. — це дуже надовго. Тому що в Україну не повертають, Росія не приєднує, а в форматі «сірої зони» нормального життя немає. Вона потихеньку вимирає, тому що підприємства занепадають — немає інвестицій, які дуже потрібні важкій промисловості, а фахівці втікають, — розповів журналіст.

Він зазначив, що на окупованих територіях Донбасу, які контролює Росія через своїх маріонеток, триває розвал всієї інфраструктури та економіки.

Ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено. Адже навіть якщо уявити, що завтра вся ця ситуація вирішиться, то інвестори в ОРДЛО не побіжать, — резюмував Казанський.

Представник ТКГ переконаний, що навіть після завершення війни ОРДЛО вважатиметься «ризикованою» для інвестицій територією. На думку Казанського, навряд чи вдасться коли-небудь побачити Донбас у довоєнному стані.