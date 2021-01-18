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Ракурс
Во время концерта «Лиги смеха», фото: «Информатор»

Шоу Зеленского продали в Россию — в Москве проведут кастинг на «Лигу смеха» (ВИДЕО)

18 янв 2021, 11:59
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Франшизу юмористического шоу студии «Квартал 95» «Лига смеха» продали российскому телеканалу СТС, который в 2018 году выкупил российский государственный банк ВТБ.

Телеканал СТС публиковал объявления о проведении в Москве в период с 25 по 27 января кастинга на участие в этом шоу.

Производство этого шоу СТС осуществлять совместно с Международным союзом КВН.

Украинские команды уже подают заявки на участие в этом шоу, сообщает Telegram канал PavlovkyNews.

Организатор российской «Лиги смеха» Евгений Донских заявил, что это юмористическое шоу было в нескольких проектов, права на которые СТС ранее приобрел и разыскивал партнеров для совместной реализации.

Первым ведущим «Лиги смеха» в период с 2015 до 2019 года был действующий президент Украины Владимир Зеленский.


Напомню, 2020 года Зеленский лично получил более 4 млн грн роялти от «95 квартала». Теперь эта сумма, очевидно, возрастет. Объясните, это уже «торговля на крови» или еще нет? — прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Источник: Ракурс


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