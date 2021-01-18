Во время концерта «Лиги смеха», фото: «Информатор»

https://racurs.ua/n149139-shou-zelenskogo-prodali-v-rossiu-v-moskve-provedut-kasting-na-ligu-smeha-video.html

Ракурс

Франшизу юмористического шоу студии «Квартал 95» «Лига смеха» продали российскому телеканалу СТС, который в 2018 году выкупил российский государственный банк ВТБ.

Телеканал СТС публиковал объявления о проведении в Москве в период с 25 по 27 января кастинга на участие в этом шоу.

Производство этого шоу СТС осуществлять совместно с Международным союзом КВН.

Украинские команды уже подают заявки на участие в этом шоу, сообщает Telegram канал PavlovkyNews.

Организатор российской «Лиги смеха» Евгений Донских заявил, что это юмористическое шоу было в нескольких проектов, права на которые СТС ранее приобрел и разыскивал партнеров для совместной реализации.

Первым ведущим «Лиги смеха» в период с 2015 до 2019 года был действующий президент Украины Владимир Зеленский.