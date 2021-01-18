Шоу Зеленского продали в Россию — в Москве проведут кастинг на «Лигу смеха» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149139-shou-zelenskogo-prodali-v-rossiu-v-moskve-provedut-kasting-na-ligu-smeha-video.htmlРакурс
Франшизу юмористического шоу студии «Квартал 95» «Лига смеха» продали российскому телеканалу СТС, который в 2018 году выкупил российский государственный банк ВТБ.
Телеканал СТС публиковал объявления о проведении в Москве в период с 25 по 27 января кастинга на участие в этом шоу.
Производство этого шоу СТС осуществлять совместно с Международным союзом КВН.
Украинские команды уже подают заявки на участие в этом шоу, сообщает Telegram канал PavlovkyNews.
Организатор российской «Лиги смеха» Евгений Донских заявил, что это юмористическое шоу было в нескольких проектов, права на которые СТС ранее приобрел и разыскивал партнеров для совместной реализации.
Первым ведущим «Лиги смеха» в период с 2015 до 2019 года был действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Напомню, 2020 года Зеленский лично получил более 4 млн грн роялти от «95 квартала». Теперь эта сумма, очевидно, возрастет. Объясните, это уже «торговля на крови» или еще нет? — прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.