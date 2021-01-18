Під час концерту «Ліги сміху», фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n149139-shou-zelenskogo-prodaly-v-rosiu-u-moskvi-provedut-kastyng-na-ligu-smihu-video.html

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Франшизу гумористичного шоу студії «Квартал 95» «Ліга сміху» продали російському телеканалу СТС, котрий у 2018 році викупив російський державний банк ВТБ.

Телеканал СТС публікував оголошення про проведення в Москві в період з 25 по 27 січня кастингу на участь у цьому шоу.

Виробництво цього шоу СТС здійснюватиме разом з Міжнародним союзом КВК.

Українські команди вже подають заявки на участь у цьому шоу, повідомляє Telegram-канал PavlovkyNews.

Організатор російської «Ліги сміху» Євген Донських заявив, що це гумористичне шоу було серед кількох проектів, права на які СТС раніше придбав і розшукував партнерів для спільної реалізації.

Першим ведучим «Ліги сміху» в період з 2015 до 2019 роки був чинний президент України Володимир Зеленський.