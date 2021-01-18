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Ракурс
Під час концерту «Ліги сміху», фото: «Інформатор»

Шоу Зеленського продали в Росію — у Москві проведуть кастинг на «Лігу сміху» (ВІДЕО)

18 січ 2021, 11:59
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Франшизу гумористичного шоу студії «Квартал 95» «Ліга сміху» продали російському телеканалу СТС, котрий у 2018 році викупив російський державний банк ВТБ.

Телеканал СТС публікував оголошення про проведення в Москві в період з 25 по 27 січня кастингу на участь у цьому шоу.

Виробництво цього шоу СТС здійснюватиме разом з Міжнародним союзом КВК.

Українські команди вже подають заявки на участь у цьому шоу, повідомляє Telegram-канал PavlovkyNews.

Організатор російської «Ліги сміху» Євген Донських заявив, що це гумористичне шоу було серед кількох проектів, права на які СТС раніше придбав і розшукував партнерів для спільної реалізації.

Першим ведучим «Ліги сміху» в період з 2015 до 2019 роки був чинний президент України Володимир Зеленський.


Нагадаю, за 2020 рік Зеленський особисто отримав більше 4 млн грн роялті від «95 кварталу». Тепер ця сума, очевидно, зросте. Поясніть, це уже «торгівля на крові» чи ще ні? — прокоментував цю новину у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Джерело: Ракурс


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