Шоу Зеленського продали в Росію — у Москві проведуть кастинг на «Лігу сміху» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149139-shou-zelenskogo-prodaly-v-rosiu-u-moskvi-provedut-kastyng-na-ligu-smihu-video.htmlРакурс
Франшизу гумористичного шоу студії «Квартал 95» «Ліга сміху» продали російському телеканалу СТС, котрий у 2018 році викупив російський державний банк ВТБ.
Телеканал СТС публікував оголошення про проведення в Москві в період з 25 по 27 січня кастингу на участь у цьому шоу.
Виробництво цього шоу СТС здійснюватиме разом з Міжнародним союзом КВК.
Українські команди вже подають заявки на участь у цьому шоу, повідомляє Telegram-канал PavlovkyNews.
Організатор російської «Ліги сміху» Євген Донських заявив, що це гумористичне шоу було серед кількох проектів, права на які СТС раніше придбав і розшукував партнерів для спільної реалізації.
Першим ведучим «Ліги сміху» в період з 2015 до 2019 роки був чинний президент України Володимир Зеленський.
Нагадаю, за 2020 рік Зеленський особисто отримав більше 4 млн грн роялті від «95 кварталу». Тепер ця сума, очевидно, зросте. Поясніть, це уже «торгівля на крові» чи ще ні? — прокоментував цю новину у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.