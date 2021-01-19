У «Кварталі 95» прокоментували інформацію про «Лігу сміху» в Росії

Ліга сміху. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n149225-u-kvartali-95-prokomentuvaly-informaciu-pro-ligu-smihu-v-rosiyi.html

Ракурс

Продаж «Ліги сміху» у Росію прокоментували у «Студії «Квартал 95». Прес-служба компанії, правовласником якої є також президент України Володимир Зеленський, послалася на співпрацю зі шведським дистриб’ютором Eccho Rights.

Інформацію щодо продажу «Ліги сміху» у Росію не спростовували, та не підтверджували. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, повідомляється, що дистриб’ютор Eccho Rights має право реалізовувати по всьому світу продукти «Кварталу», які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights — ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії «Квартал 95» за межами України, та має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає.

У прес-службі компанії наголосили, що Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у «Студії «Квартал 95», а умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися.

Наголосимо, що раніше купівлю франшизи на українське шоу «Студії «Квартал 95» вже підтвердив учасник креативної команди російської «Ліги сміху» редактор «Міжнародного союзу КВК» Євгеній Донських.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що франшизу гумористичного шоу студії «Квартал 95» «Ліга сміху» продали російському телеканалу СТС, котрий у 2018 році викупив російський державний банк ВТБ. Телеканал СТС публікував оголошення про проведення в Москві в період з 25 по 27 січня кастингу на участь у цьому шоу.

Виробництво цього шоу СТС здійснюватиме разом з «Міжнародним союзом КВК». Першим ведучим «Ліги сміху» в період з 2015 до 2019 роки був чинний президент України Володимир Зеленський.