Суд у справі Шеремета розглянув запобіжний захід Антоненку

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Ракурс

Убивство журналіста Павла Шеремета було в центрі уваги засідання Шевченківського райсуду Києва.

Феміда розглядала справу щодо трьох обвинувачених — Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, але по суті розглянули тільки клопотання захисту про зміну запобіжного заходу для Антоненка. Суд залишив музиканта під арештом.

На засіданні 19 січня були всі троє обвинувачених, їх адвокати та прокурори. Антоненка відмовилися випустити зі скляного боксу попри прохання адвокатів.

На засіданні мали почати досліджувати матеріали справи, але суддя заявила, що до суду надійшла інформація про хвороба одного з адвокатів Кузьменко. Він просив суд не досліджувати без нього матеріали справи.

Адвокат Антоненка Дмитро Круговий заявив, що захист просить суд змінити запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Підозрюваний у вбивстві Шеремета музикант Антоненко перед початком судового засідання заявив, що інформація про підготовку замаху на журналіста в Білорусі спростовує версії його причетності до злочину.

Він вважає, що рішення про його звільнення з СІЗО приймає не суддя, а «нагорі» і він сподівається, що найближчим часом там дозволять йому їздити до суду з дому.

Адвокат Антоненка заявляв також, що небезпеки втечі його клієнта немає, а сьогодні в нього захворіла дружина, тому ні з ким бути його малолітнім дітям.

Раніше Антоненко скаржився на випадіння зубів через умови тримання у СІЗО.

Під час засідання суду 12 січня прокурор Михайло Тішин долучив останні 11 томів у справі. Присяжні перейшли до дослідження письмових доказів.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року на брифінгу поліція назвала підозрюваних у його вбивстві — музиканта і військового Андрія Антоненка, медика та волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко постійно перебуває під вартою. Кузьменко суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслету. Дугарь залишається під заставою.

Наступне засідання у справі відбудеться 2 лютого.