Меланія Трамп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149229-melaniya-tramp-poproschalasya-z-tytulom-pershoyi-ledi-video.html

Ракурс

Меланія Трамп, перша леді США, записала останнє послання для американців у якості першої леді. Вона попросила громадян відмовитися від насильства, і відзначила медиків, що залучені до боротьби з коронавірусом.

Також вона закликала американців робити усе з пристрастю, та висловила їм подяку за натхнення, яке вони дарували їй останні чотири роки. Відповідне відео вона опублікувала у Twitter.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

За її словами, бути першою леді США було найбільшою честю у її житті.

Мене надихали неймовірні американці по всій нашій країні, які підіймають суспільство своєю добротою, хоробрістю і грацією. Останні чотири роки були незабутніми. Я думаю про всіх людей, яких я забрала у своє серце, і про їхні неймовірні історії кохання, патріотизму і рішучості, — зазначила перша леді.

Вона додала до своєї промови подяку медикам та усім, хто працює над порятунком життів у складний час випробувань, які підсунула епідемія коронавірусу.

Наголосимо, що президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія порушать традицію, і не будуть запрошувати Джо і Джилл Байден в Білий дім перед тим, як покинути його вранці 20 січня. Таким чином Трамп порушить один з найбільш стійких ритуалів передачі влади в Америці. Замість президента і першої леді Байдена зустрічатиме глава Білого дому Тімоті Харлет.

Також додамо, що перша леді США Меланія Трамп відмовилася запрошувати на тур гостинності в Білий дім дружину обраного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден. Тим самим вона порушила традицію, яка тривала понад 70 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мішель Обама, дружина екс-президента США Барака Обами розповіла, як допомогла Меланії Трамп облаштуватися в Білому домі після перемоги на виборах у 2016 році Дональда Трампа. Попри розчарування результатами виборів, вони з чоловіком намагалися з повагою провести плавну передачу влади.