«Палац Путіна» розташований біля курортного міста Геленджик, скріншот відео

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«Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) — створена нещодавно затриманим в Росії опозиціонером Олексієм Навальним організація, опублікувала розслідування про розташований біля російського курортного міста Геленджик на узбережжі Чорного моря так званий «палац Путіна» (він же резиденція на мисі Ідокопаc).

«Палац Путіна» було споруджено у 2005−2010 роках. На його спорудження, за даними ФБК, була витрачена сума в розмірі 100 млрд рублів (понад 1 млрд дол. США).

У ФБК цю резиденцію називають «найбільш охоронюваним місцем в Росії» і «найбільшим путінським секретом».

Фактично держава в державі, — зазначають у ФБК.

У ФБК стверджують, що в цьому розслідуванні розкрили схему фінансування будівництва палацу. Також у розслідуванні показані його інтер'єри.

Це розслідування було опубліковане наступної доби після того, як суд відправив Навального на 30 діб до СІЗО після його повернення з Німеччини, де опозиціонер лікувався від наслідків отруєння.

За інформацією ЗМІ, Навальний запланував зробити це розслідування кілька місяців тому, коли його ще навіть не виписали з реанімації. Він вирішив випустити його в день повернення у Москву.