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Ракурс
Для нас важны венгры Закарпатья, сепаратизм здесь ни при чем — Сийярто о поддержке суверенитета Украины

Для нас важны венгры Закарпатья, сепаратизм здесь ни при чем — Сийярто о поддержке суверенитета Украины

27 янв 2021, 12:20
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Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, который 27 января находится с официальным визитом в Киеве, заявил о поддержке Будапештом суверенитета Украины. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии.

Наши отношения последними временами развивались не в лучшем направлении. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча принесет результат и мы сможем остановить ухудшение отношений и вернуть их в хорошее направление. Здесь в Украине вы знаете, что для нас очень важны венгры Закарпатья. На венгров Закарпатья мы смотрим как на составляющую единения с вами. Мы верим в то, что поддерживая общину венгров на Закарпатье, мы поддерживаем отношения между Киевом и Будапештом, — отметил главный дипломат Венгрии.

Он также обратился к гражданам Украины с просьбой не связывать помощь Венгрии Закарпатью с сепаратизмом.

Я хочу попросить, чтобы все граждане Украины именно таким образом воспринимали поддержку Будапештом венгров Закарпатья. Мы всегда поддерживали интеграцию с ЕС и суверенитет Украины. Поэтому все обвинения, связанные с сепаратизмом не имеют никакого смысла. Закарпатье должно стать историей успеха. Мы готовы дальше развивать эту историю успеха, — резюмировал Сийярто.


Напомним, в декабре в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение, вызванное действиями СБУ, а также российской информационной атакой. Впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорился с Сийярто о встрече.

Источник: Ракурс


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