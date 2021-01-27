Рада предварительно приструнила коллекторов

Рада в первом чтении поддержала законопроект о коллекторах, фото: «Регион Online»

https://racurs.ua/n149584-rada-predvaritelno-pristrunila-kollektorov.html

Ракурс

Верховная Рада за основу поддержала законопроект № 4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности», призванный урегулировать вопрос о деятельности так называемых коллекторских компаний.

За соответствующее решение проголосовали 355 народных избранников. Об этом сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что в Украине в настоящее время есть более 200 коллекторских компаний, однако их деятельность до сих пор остается неурегулированной на законодательном уровне должным образом.

Коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая уголовно наказуемые деяния, — подчеркивается в пояснительной записке.



Этот законопроект, предлагает установить определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности:

соблюдать требования относительно этического поведения и правил взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступке требования новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

сообщать Национальному банку Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

расторгать договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения ей требований к этическому поведению.

Напомним, в Минюсте недавно рассказали, что нужно делать, если угрожают коллекторы.