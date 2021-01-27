Рада попередньо приструнила колекторів

Рада в першому читанні підтримала законопроект щодо колекторів, фото: «Регион Online»

https://racurs.ua/ua/n149584-rada-poperedno-prystrunyla-kolektoriv.html

Ракурс

Верховна Рада за основу підтримала законопроект № 4241 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості», покликаний врегулювати питання щодо діяльності так званих колекторських компаній.

За відповідне рішення проголосували 355 народних обранців. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що в Україні наразі нараховується понад 200 колекторських компаній, проте їхня діяльність досі залишається неврегульованою на законодавчому рівні належним чином.

Колекторська діяльність нерідко межує із порушеннями законодавства, включаючи кримінально карні діяння, — наголошується в пояснювальній записці.



Цей законопроект, пропонує встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомляти Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

розривати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки.

Нагадаємо, у Мін’юсті нещодавно розповіли, що потрібно робити, якщо погрожують колектори.