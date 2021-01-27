Коли Вітренко стане міністром, розповів Арахамія

https://racurs.ua/ua/n149585-koly-vitrenko-stane-ministrom-rozpoviv-arahamiya.html

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Коли Юрій Вітренко стане міністром енергетики, розповів очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, Верховна Рада на пленарному засіданні 28 січня повернеться до питання про призначення тимчасово виконуючого обов’язки глави Міненерго першим віце-прем'єром та міністром енергетики.

Про це Арахамія повідомив в коментарі журналістам 27 січня.

У четвер. Ви ж знаєте, як у п’ятницю важко збираються голоси, — зазначив нардеп.



Лідер фракції монобільшості додав, що напередодні ввечері під поданням про призначення Вітренка підписалися 206 «слуг», однак президентська фракція розраховує на підтримку й інших колег по парламенту, зокрема й у «Слузі народу».

Нагадаємо, 17 грудня Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра. Тоді «за» це проголосували лише 186 нардепів. 25 січня Володимир Зеленський попросив монобільшість підтримати призначення Вітренка.