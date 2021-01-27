Судоустрій. Фото: Istock

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Верховна Рада ухвалила за основу президентський законопроект, який врегульовує законодавство щодо проведення розслідувальними органами розслідувань на підставі рішення суду.

Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України на пленарному засіданні у середу, 27 січня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Повідомляється, що метою законопроекту № 2415 є вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами розвідувань на підставі рішення суду.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з ухваленням Закону України «Про розвідку». Ним передбачається уточнити, що при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом.

А також до повноважень голови апеляційного суду відносять здійснення повноважень уповноваженого судді та призначення з-поміж суддів апеляційного суду суддів. Додамо, що раніше передбачалося, що відповідний законопроект набере чинності одночасно з законом про розвідку. Однак за рішенням комітету дату набрання чинності перенесли на наступний день.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада під час пленарного засідання 27 січня планує включити до порядку денного і розглянути проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19. Окрім цього, депутати мають намір розглянути у другому читанні низку проектів законів.