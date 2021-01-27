8,4 млрд грн переплатило населення газзбутам за півроку — Міненерго

https://racurs.ua/ua/n149582-8-4-mlrd-grn-pereplatylo-naselennya-gazzbutam-za-pivroku-minenergo.html

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Переплата за газ побутових споживачів регіональним газопостачальним компаніям у другому півріччі 2020 року сягнула 8,4 млрд грн. Такі дані містяться у пояснювальній записці до проекту урядової постанови № 1236.

За нашими оцінками, у серпні-грудні 2020 року через наявність домінуючого положення у регіональних газопостачальних компаній побутові споживачі переплатили 8,4 млрд грн або 670 грн на кожного абонента, — зазначається у документі, підготовленому Міністерством енергетики України.

За даними Міненерго, впродовж шести місяців середня ціна регіональних газопостачальних компаній на 36% перевищувала ціну «Нафтогазу України». Водночас, доля цих постачальників у сегменті продажу газу для потреб населення складала понад 90%. Нині «Нафтогаз» продовжує нарощувати обсяги клієнтської бази. Станом на сьогодні, компанія обслуговує 9% споживачів в Україні, тобто 1,1 млн домогосподарств.

Ціну на газ у лютому «Нафтогаз» встановив на рівні 6,86 грн/куб. м (з врахуванням ПДВ).