8,4 млрд грн переплатило население газсбытам за полгода — Минэнерго

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Переплата за газ бытовых потребителей региональным газоснабжающим компаниям во втором полугодии 2020 года составила 8,4 млрд грн. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту правительственного постановления № 1236.

По нашим оценкам, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн или 670 грн на каждого абонента, — отмечается в документе, подготовленном Министерством энергетики Украины.

По данным Минэнерго, в течение шести месяцев средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену «Нафтогаза Украины». В то же время, судьба этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд населения составляла более 90%. Сейчас «Нафтогаз» продолжает наращивать объемы клиентской базы. На сегодня, компания обслуживает 9% потребителей в Украине, то есть 1,1 млн домохозяйств.

Цену на газ в феврале «Нафтогаз» установил на уровне 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС).