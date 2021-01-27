Lufthansa будет перевозить пассажиров только в специальных масках

Из-за эпидемии коронавируса в авиации введены значительные ограничения, фото:

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Эпидемия коронавируса привела к внедрению значительных ограничений в сфере пассажирских перевозок, таких как необходимость для пассажиров находиться в защитных масках.

Ведущий немецкий авиаперевозчик компания Lufthansa решила в этих ограничениях пойти еще дальше — с 1 февраля на борт ее самолетов не будут пропускать пассажиров в обычных медицинских масках, разрешенными будут только маски FFP2, KN95 и N95. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что такие ограничения будут действовать для рейсов в Германии и из этой страны.

Маски FFP2, KN95 и N95 нужно будет носить во время посадки, на борту самолета и после выхода из него. Такие типы масок считаются более эффективными в предотвращении распространения вирусов, чем медицинские маски. К тому же, их менее удобно носить «на бороде».

Исключения могут быть сделаны для людей с проблемами дыхательных путей (по состоянию здоровья), но для этого таким пассажирам нужно будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до полета, и медицинский сертификат.

В то же время в Lufthansa уверяют, что вероятность заразиться коронавирусом во время полета низкая, в частности потому, что воздух в самолетах циркулирует вертикально, а не рассеивается по салону.

Напомним, в августе 2020 года медицинские маски стали причиной драки на борту самолета голландской авиакомпании KLM. Соответствующий инцидент попал на видео.