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Погода в Одессе. Фото: Думская

До полуметра снега и метель — юг Украины накрыла непогода (КАРТА)

27 янв 2021, 11:24
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Погода в Одессе и других южных областях внезапно испортилась сегодня, 27 января. В южные регионы Украины пришли аномальные снегопады и метель, которые принес циклон.

В связи с осложнением погодных условий временно ограничено движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сейчас патрульные полицейские контролируют движение большегрузных автомобилей на таких автодорогах:

  • М 05 Киев — Одесса;
  • М 15 Одесса — Рени;
  • М 14 Одесса — Мелитополь;
  • М 16 Одесса — Кучурган.

Отметим, что непогода продлится до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской и Николаевской областях. Наблюдается необычайный снег — прирост снежного покрова достигнет 40 см, а ветер усилится до 15−20 м/с. Ожидается сильная метель, снежные заносы и налипание мокрого снега. В регионе объявлено III уровень опасности, красный.


В то же время в Кировоградской области сейчас бушует сильный мокрый снег — прирост снежного покрова составляет 20−30 см, возможно налипание мокрого снега. Объявлен II уровень опасности, оранжевый. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях идет мокрый снег (прирост снежного покрова 10−15 см), налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

Сообщается, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения в населенных пунктах.

Погода в Украине. Карта: УкргидрометцентрНапомним, ранее мы сообщали, что в Киеве сильный ветер с порывами до 15−20 м/с повалил ряд деревьев. Отмечается, что стихия повалила не менее 24 деревьев, расположенных на балансовых территориях районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. На еще более 30 деревьях ветер сломал ветки.

Источник: Ракурс


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