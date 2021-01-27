Погода в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n149580-do-polumetra-snega-i-metel-ug-ukrainy-nakryla-nepogoda-karta.html

Ракурс

Погода в Одессе и других южных областях внезапно испортилась сегодня, 27 января. В южные регионы Украины пришли аномальные снегопады и метель, которые принес циклон.

В связи с осложнением погодных условий временно ограничено движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сейчас патрульные полицейские контролируют движение большегрузных автомобилей на таких автодорогах:

М 05 Киев — Одесса;

М 15 Одесса — Рени;

М 14 Одесса — Мелитополь;

М 16 Одесса — Кучурган.

Отметим, что непогода продлится до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской и Николаевской областях. Наблюдается необычайный снег — прирост снежного покрова достигнет 40 см, а ветер усилится до 15−20 м/с. Ожидается сильная метель, снежные заносы и налипание мокрого снега. В регионе объявлено III уровень опасности, красный.

В то же время в Кировоградской области сейчас бушует сильный мокрый снег — прирост снежного покрова составляет 20−30 см, возможно налипание мокрого снега. Объявлен II уровень опасности, оранжевый. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях идет мокрый снег (прирост снежного покрова 10−15 см), налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

Сообщается, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения в населенных пунктах.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве сильный ветер с порывами до 15−20 м/с повалил ряд деревьев. Отмечается, что стихия повалила не менее 24 деревьев, расположенных на балансовых территориях районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. На еще более 30 деревьях ветер сломал ветки.