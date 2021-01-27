ПЦР тест. Фото: Istock

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Тестирование на коронавирус отныне станет более доступным и распространенным, поскольку Украина получила 1, 2 млн новых ПЦР-тестов, которые были закуплены через UNICEF.

Сейчас тесты находятся на складах государственного предприятия «Укрвакцина», и уже готовы отправиться в лабораторные центры. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения во время брифинга сегодня, 27 января.

По его словам, соответствующее решение о закупке высококачественных ПЦР-тестов было подписано в мае прошлого года.

Мы направили часть средств на закупку необходимых медицинских средств для борьбы с коронавирусом, эта закупка проходила при содействии UNICEF. С тех пор мы уже получили от UNICEF 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, — заявил Степанов.



Он добавил, что производителем всех тестов является Великобритания. Также он отметил, что за последние недели Украина увеличила мощность лабораторных центров. Теперь в одной лаборатории за сутки делают 75 тестов методом ПЦР, тогда как в начале эпидемии делали всего лишь 200 тестов по всей стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что быстрое тестирование на коронавирус в Украине добавили к стандарту первичной медицинской помощи. Также мобильные бригады заменят на центры тестирования. В первом квартале 2021 года не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.