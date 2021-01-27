Всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала Тимошенко

Всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала Тимошенкоhttps://racurs.ua/n149578-vseukrainskiy-referendum-po-pyati-goryachim-voprosam-anonsirovala-timoshenko.htmlРакурс
Всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала глава фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления за трибуной Верховной Рады 26 января.
Наша команда практически с завтрашнего дня инициирует проведение референдума, — заявила Тимошенко.
Нардеп отметила, что плебисцит будет касаться сразу пяти вопросов:
Украинский газ и атомную энергетику отдать гражданам Украины;
Продажи сельскохозяйственной земли;
Продажи стратегической собственности (УЗ, газопроводов и других предприятий);
Легализации марихуаны;
Игорного бизнеса.
Напомним, 25 января «Батькивщина» не поддержала закон о народовластии. Тимошенко заявила, что согласно нормам и процедурам, которые прописаны в документе, люди просто не смогут добиться проведения референдума.