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Ракурс
Всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала Тимошенко

Всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала Тимошенко

27 янв 2021, 10:49
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Всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала глава фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления за трибуной Верховной Рады 26 января.

Наша команда практически с завтрашнего дня инициирует проведение референдума, — заявила Тимошенко.

Нардеп отметила, что плебисцит будет касаться сразу пяти вопросов:

  • Украинский газ и атомную энергетику отдать гражданам Украины;

  • Продажи сельскохозяйственной земли;

  • Продажи стратегической собственности (УЗ, газопроводов и других предприятий);

  • Легализации марихуаны;

  • Игорного бизнеса.


Напомним, 25 января «Батькивщина» не поддержала закон о народовластии. Тимошенко заявила, что согласно нормам и процедурам, которые прописаны в документе, люди просто не смогут добиться проведения референдума.

Источник: Ракурс


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