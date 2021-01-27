Всеукраїнський референдум з п’яти “гарячих” питань анонсувала Тимошенко

Всеукраїнський референдум з п’яти «гарячих» питань анонсувала Тимошенкоhttps://racurs.ua/ua/n149578-vseukrayinskyy-referendum-z-p-yaty-garyachyh-pytan-anonsuvala-tymoshenko.htmlРакурс
Всеукраїнський референдум з п’яти «гарячих» питань анонсувала глава фракції партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу за трибуною Верховної Ради 26 січня.
Наша команда практично відзавтра ініціює проведення референдумів, — заявила Тимошенко.
Нардеп зазначила, що плебісцит стосуватиметься відразу п’яти питань:
Український газ і атомну енергетику віддати громадянам України;
Продаж сільськогосподарської землі;
Продаж стратегічної власності (УЗ, газогонів та інших підприємств);
Легалізація марихуани;
Гральний бізнес.
Нагадаємо, 25 січня «Батьківщина» не підтримала закон про народовладдя. Тимошенко заявила, що згідно з нормами та процедурами, які прописані в документі, люди просто не зможуть домогтися проведення референдуму.