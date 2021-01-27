Всеукраїнський референдум з п’яти “гарячих” питань анонсувала Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n149578-vseukrayinskyy-referendum-z-p-yaty-garyachyh-pytan-anonsuvala-tymoshenko.html

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Всеукраїнський референдум з п’яти «гарячих» питань анонсувала глава фракції партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу за трибуною Верховної Ради 26 січня.

Наша команда практично відзавтра ініціює проведення референдумів, — заявила Тимошенко.

Нардеп зазначила, що плебісцит стосуватиметься відразу п’яти питань:

Український газ і атомну енергетику віддати громадянам України;

Продаж сільськогосподарської землі;

Продаж стратегічної власності (УЗ, газогонів та інших підприємств);

Легалізація марихуани;

Гральний бізнес.



Нагадаємо, 25 січня «Батьківщина» не підтримала закон про народовладдя. Тимошенко заявила, що згідно з нормами та процедурами, які прописані в документі, люди просто не зможуть домогтися проведення референдуму.